Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor, Çilimli Belediyespor deplasmanında bu kez futbol adına çok güzel işler yapmasına karşın maçın hakemlerinin verdiği ters kararlar sonucunda rakibine 3-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Ligin ikinci yarısında beklentilerin uzağında kalan ve galibiyete hasret Mimar Sinanspor, Çilimli Belediyespor deplasmanına buna son vermek için çıktı.

Maça oldukça iyide başlayan Mimar Sinanspor oyunun kontrolünü ele geçiren temsilcimiz rakip kalede etkili oldu pozisyon buldu ancak bunları değerlendiremedi.

Maçın 33. dakikasında ani atakta ev sahibi takım Fazlı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. ilk yarının son dakikasında kaleci Adem kırmızı kart gördü ve ikinci yarıyı Mimar Sinanspor on kişi oynadı.

Rakibi önünde eksik kalmasına karşın ikinci yarıda oyunu tamamen kontrol eden ve rakip ceza sahası içinde sayısız pozisyonlar bulan Mimar Sinanspor iki net pozisyonda verilmeyen penaltının ardından Çilimli Belediyespor Ahmet ile ani atakta ikinci golü buldu.

Buna rağmen oyundan kopmayan Mimar Sinanspor 90+5. dakikada bu kez verilen penaltıyı Fatih Serkan ile gole çevirdi ve umutlandı. +13 dakika ilave verilen maçın kalan bölümünde Mimar Sinan puan için yüklenirken ev sahibi takım Burak Enes’in golü ile maçın skorunu belirledi: 3-1