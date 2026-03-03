Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir ligde son iki maçlarında son dakikalarda maçın hakemlerinin yanlı ve hatalı kararları ile mağlup ayrılarak düşme hattında büyük yara aldıklarını belirterek ‘Hakemleri verdikleri bu kararları için vicdanları ile baş başa bırakıyorum’ dedi.

Pazar günü ligde kalma yolunda kritik maçta İskilipspor’a uzatmanın uzatmalarında yedikleri golle 1-0 mağlup olduklarını belirten Ulukavakspor Başkanı Hayri Özdemir ‘Ligde geçen hafta düşme hattındaki rakiplerinden Kültürspor ile oynadıkları maçta 90. dakikada skor 1-1 iken sahada sağlık görevlisi ve sakatlanan oyuncu olmasına rağmen oyuncularımızın pasif durumdayken hakem taç atışı ile rakip takıma oyunu başlattı ve akabinde golü yedik. Hakem hatasını kabul etmesine rağmen kararından geri adım atmadı ve çok önemli bir puan kaybettik.

Yaşadığımız bu hakem hatasının ardından bu haftada yine ligde kalma mücadelesi verdiğimiz rakibimiz İskilipspor karşısında da yine 90. dakikada skor 0-0 iken maçın hakemi normalde 5 dakika olan uzatmayı 8 dakika gösterdi. Sekiz dakikalı uzatmada da maçı bitirmedi ve uzatmanın 13. dakikasında golü yedik. 15. uzatma dakikasında rakip kaleci topu eline aldı hakem düdük çalmamasına karşın topu yere bıraktı futbomcumuz gol attı ancak hakem golü vermedi.

Bu maçta da bariz hakem hatasıyla mağlup olduk ve iki maçtada hakemler resmen bizi mağlup ettiler. Bizler gönüllü bu kulüpleri ayakta kalması için mücadele ediyoruz emek veriyoruz. Bizim emeklerimizin karşılığı bu olmamalı. Bu maçlarda görev yapan hakemleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. İki maçtada futbolcularımı verdikleri yürekli mücadelelerinden dolayı alınlarından öpüyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Biz bu ligde kalma için sonuna kadar mücadele edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.