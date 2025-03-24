1. Amatör Küme lideri Kültürspor, onuncu hafta maçında İskilipgücüspor karşısında zorlanmadı ve 9-0 galip gelerek zirvedeki yerini korudu.

İtfaiye sahasında oynanan maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçerken Kültürspor 20. dakikada Batuhan ile bulduğu golle öne geçtiği maçta daha sonra Can sahneye çıktı ve iki gollü skoru 3-0 yaptı.

Ozan’ın 33. dakikada attığı golle ilk yarıyı Kültürspor 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol perdesini yine Ozan attı. Gürbüz’ün iki golü ile farkı açan Kültürspor’da son iki golü Sadık ve Akın atarak maçın skorunu belirleyen isimler oldular: 9-0

Sahadan 9-0 gibi farklı skorla galip ayrılan Kültürspor 26 puanla liderliğini sürdürürken İskilipgücüspor ise 7 puanda kaldı.