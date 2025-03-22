Bölgesel Amatör Lig temsilçcimiz Mimar Sinanspor ligin 24. hafta maçında yarın Düzce ilçesi Çilimli Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Mimar Sinanspor ligde on haftadır hasret kaldığı üç puana Çilimli Belediyespor deplasmanında son vermek amacında.

Ligde 23. hafta maçları sonunda 23 puanla 11. sırada bulunan Mimar Sinanspor, 20 puanla 13. sırada bulunan Çilimli Belediyespor ile yarın saat 14’de Çilimli ilçe sahasında karşılaşacak. Mimar Sinanspor ligde hasret kaldığı galibiyet hasretine Çilimli deplasmanında son vererek çıkışa geçmek istiyor. Ev sahibi Çilimli Belediyespor takımıda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için sahasında kazanmak amacında.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer hedeflerinin puan yada puanlar ile dönmek olduğunu takımda sakatlıkları devam eden Yunus Emre ve Batuhan ile cezalı Koray dışında Açık Lise sınavına girecek Ali Kağan ve Metehan’ın yarınki maçta forma giyemeyeceğini söyledi.

Hakem Tekirdağ’dan

Çilimli Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçı Tekirdağ bölgesel hakemi Kerem Kurum yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleride aynı ilden Mutlu Akbulak ve Yağmur Makbule Erden. Maçın dördüncü hakemi ise Sadettin Akbaba. Maçta gözlemci olarak ise Yeliz Topaloğlu görev yapacak.