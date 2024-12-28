Bölgesel Amatör Lig’de temsilcimiz Mimar Sinanspor ilk yarının son hafta maçında yarın Çarşambaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mimar Sinanspor evinde kaybettiği puanları bu maçta telafi etmek istiyor.

Mimar Sinanspor ilk yarının son hafta maçında yarın saat 14’de Tekkeköy Murat Karaman İlçe Stadı'nda Çarşambaspor ile karşılaşacak.

Ligde iki haftalık yenilmezlik serisinin ardından geçtiğimiz hafta sonu sahasında Geredespor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Mimar Sinanspor yarın ilk yarının son maçını kazanarak devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Eğer yarınki maçta sakatlığı nedeni ile Yunus Emre, Ergin ve Yunus’un yarınki maçta forma giyemeyeceğini Emirhan Öz’ün takıma katıldığını Mustafa Öz ile kararı maç saatinde son denemeden sonra vereceklerini söyledi.

Ev sahibi Çarşambaspor ise geçtiğimiz hafta Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanından 2-0’lık mağlubiyet ile döndü.

Ligde 14. maçlar sonunda Mimar Sinanspor takımı 18 puanla onuncu sırada bulurken ev sahibi Çarşambaspor ise 14 puanla 11. sırada bulunuyor.

Maçı Giresun bölgesi hakemi Ertuğrul Yılmaz yönetecek yardımcılıklarını ise Arslan Sevinç, Hakan Bahadır yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Salih Çetin.