Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yapılarak hizmete giren Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi modern binasında (M. Sinan Sentetik Saha yanında) hizmet vermeye başladı.
Mimar Sinan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 8 Aile Sağlığı Birimi, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sigara Bıraktırma Polikliniği, Koruyucu Diş Sağlığı Hizmetleri, Fiziksel Aktivite Salonu, Gebe Sınıfı-Üreme Sağlığı Eğitimleri, 3 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, AMATEM sonrası rehabilitasyon merkezi (Bahar Merkezi) hizmet veriyor.
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