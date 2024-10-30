U 16 Liginde gruplarda ikinci yarı heyecanı başladı.

İkinci yarının ilk hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinan B grubunda ise Anadolu FK takımları liderliklerini sürdürdü.

A grubunda lider Mimar Sinanspor takımı en yakın takipcisi Vefa Gençlikspor önünde 3-1 galip gelerek açık ara liderliğini sürdürdü ve final grubu yolunda avantajını artırarak sürdürdü.

Grubun diğer maçlarında ise İskilipgücüspor ile Gençlerbirliği takımları 0-0 berabere kalırken İskilipspor ise Hattaşu Gençlikspor önünde 4-2 galip gelerek ilk üç puan sevincini yaşadı.

Grupta yedinci hafta maçlarında lider Mimar Sinan, İskilipspor karşısında mücadele ederken lig ikincisi Vefa Gençlikspor ise Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Hattuşaspor ile İskilipgücüspor ise üçüncülük sırası için mücadele edecekler.

B grubunda ise lider Anadolu FK, Buharaspor önünde 8-0 gibi farklı skorla galip geldi. Osmancık belediyespor ise Kültürspor deplasmanından 3-0 galibiyet ve üç puanla döndü. Çorumspor ise ligden çekilen Mecitözüspor karşısında oynamadan üç puanın sahibi oldu.

Bu grupta yedinci haftanın kritik maçında lig ikincisi Çorumspor ile lig üçüncüsü Osmancık Belediyespor arasında oynanacak.

Bu maçı kazanan takım final grubuna yükselmek için avantaj yakalayacak.