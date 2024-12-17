2. Amatör Küme’de 11. hafta maçları sonunda zirvede değişen bir şey yok. İlk üç sıradaki Sungurlu, Dodurga ve Buharaspor haftayı üçer puanla kapatarak yarışa devam ettiler.

Lider Sungurlu Belediyespor, Bayat Belediyespor deplasmanında zorlanmadan 5-1 galip gelerek 11 maçınıda kazandı ve 1. Küme’ye çıkma yolundaki büyük avantajını sürdürdü. Lig ikincisi Dodurga Belediye Beyliğispor ise sahasında Kargıserispor önünde bu sezonun en gollü maçında 11-3 galip gelerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Buharaspor ise Oğuzlar Belediyespor önünde 5-2 galip gelerek yarışa devam dedi. Haftanın diğer maçında ise Mecitözü Gençlerbirliği ile Düvenci belediyespor 1-1 berabere kaldılar.

Ligde 12. hafta maçları pazar günü oynanacak. Haftanın kritik maçında lider Sungurlu Belediyespor ile üçüncü sıradaku Buharaspor takımları arasında oynanacak.

Ev sahibi takım bu maçı kazanması halinde son iki maç öncesinde 1. Amatör Küme’ye yükselmeyi garantileyecek. Buharaspor ise bu zorlu deplasmanda kazanarak ilk iki iddiasını son iki maça taşımak amacında.