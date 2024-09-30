Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor lig öncesi son hazırlık maçında aynı grupta mücadele edeceği Sinopspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

6 Ekim pazar günü ligdeki ilk maçında evinde Çankırı FK takımı ile karşılaşacak olan Mimar Sinanspor zorlu lig maçları öncesindeki son hazırlık maçında cumartesi günü Sinop Üniversitesi Futbol sahasında Sinopspor ile karşılaştı.

Aynı grupta mücadele edeceği rakibi önüne Teknik Direktör Hüseyin Eğer Adem, Seydi (Yusuf Ökten), Ceyhun, Nurullah (Talha), Yunus, Batuhan (Hüseyin) Emirhan (Yusuf Çöp), Yavuz Burak (Yiğit), Bora (Koray) ve Metehan (İsmail)’li kadrosu ile mücadele etti.

Maça ev sahibi takım hızlı başladı ve henüz 5. dakikada bulduğu golle Mimar Sinan önünde 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamlayan ev sahibi takım karşısında ikinci yarıya temsilcimiz iyi başladı.

Kaptan Batuhan’ın attıgı golle skoru 1-1 yapan temsilcimiz kalan bölümde iki takımında çabası gol getirmedi ve takımlar lig öncesi son hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer lig maçı öncesi eksiklerini görme adına çok iyi bir hazırlık maçı olduğunu belirterek bugünden itibaren pazar günü sahalarında oynayacakları Çankırı FK maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.