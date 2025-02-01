Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinanspor ligin 18. hafta maçında yarın Hacettepe 1945spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ikinci yarının iki maçından da puansız ayrılan Mimar Sinan yarın saat 14’de Gölbaşı Mogan 1 nolu sahada Hacettepe 1945spor önünde ilk puanları almak için mücadele edecek.

Ligde 17 maç sonunda Mimar Sinanspor 19 puanla onuncu sırada yer alırken Hacettepe 1945spor ise 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı rakibi önünde Mimar Sinanspor deplasmanda kazanarak ilk iki maçta kaybettikleri puanları telafi etmek ve moral bulmak istiyor.

Genç bir kadro ile mücadele eden Hacettepe 1945spor ise Mimar Sinanspor önünde puan yada puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak amacında. Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer iki maçtan çıkardıkları dersler ile hafta boyu bu maça hazırlandıklarını ve tek düşüncelerinin kazanarak çıkışa geçmek olduğunu söyledi.

Hakem İstanbul’dan

Mimar Sinanspor ile Hacettepe takımları arasındaki maçı İstanbul’dan Yasin Kılıç yönetecek. Yardımcılıklarını ise Edirne’den Hayri Atahan Olgun ve İstanbul’dan Öznur Türkan yapacak. maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Tolga Tarık.