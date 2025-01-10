Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor ikinci yarı öncesinde yönetimde yeniden bir yapılanmaya gitti.

Yeşil beyazlı kulüpte As Başkanlık görevine Batuhan Eray getirilirken İbrahim Kürşat Yılmaz ise Genel Kaptan olarak görevlendirildi.

Ligin ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak’ta başlayan Mimar Sinanspor’da Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmeler sonucunda sezon başından buyana As Başkan olarak görev yapan Abdullah Şamil Arslan iş yoğunluğundan dolayı görevini bıraktı.

Bu göreve geçtiğimiz sezondan buyana Ulukavakspor’da bu görevi başarılı ile yapan Batuhan Eray ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandığı açıklındı. Yapılan açıklamada Abdullah Şamil Arslan’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken sporda başarılı hizmetlere imza atmış olan Batuhan Eray’a hoş geldiniz denildi ve başarılar dilendi.

Uzun yıllardır kulüp bünyesinde değişik görevlerde bulunan ve büyük emek ve gayretle çalışan mahallenin sevilen simalarından İbrahim Kürşat Yılmaz kulüp yönetiminin yaptığı değerlendirme sonucunda Genel Kaptanlık görevine getirildiği açıklandı.