Ahlatcı Çorum FK alt yapısına gelir sağlamak amacı ile düzenlenen ‘Minik Kartallar seronomide Erokspor maçında da yapıldı.

Kırmızı Siyahlı kulüp alt yapısı tarafından organize edilen uygulama ile minik taraftarlar kulüp tarafından yaptırılan forma, eşorfman malzemeleri ile birlikte maç öncesi seronomide hakem ve iki takım futbolcuları ile sahaya çıkıyorlar.

Seranominin ardından ise aileleri ile birlikte kendilerine ayrılan bölümde maçı izliyorlar.

Kişi başı beş bin lira olan bu uygulama ile hem çocuklara Çorum FK sevgisi aşılanıyor hemde kulüp alt yapısına maddi kaynak oluşturuluyor.