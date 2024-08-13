MURAT

ÇETİN

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları futbol çalışmalarına katılanlar arasında düzenlenen mini minikler ve minikler futbol turnuvası başlıyor. Minikler ve Mini Minikler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuvalarda iki kategoride 18'er takım mücadele edecek.

Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen mini minikler futbol turnuvasında Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan turnuvanın fikstürü ve statülerini açıkladı. Ayan'ın yaptığı açıklamaya göre mini miniklerde 18 takım altı grupta mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubunda Çorum FK, Çorumgücüspor ve Gençlerbirliği, B grubunda Devanespor, Hattuşaspor ve Vefaspor, C grubunda Hitit Anadoluspor, 1907 Spor ve PTTspor, D grubunda Mimar Sinanspor, HE Kültürspor ve Çorum İdmanyurdu, E grubunda Osmancık Belediyespor, İkbalspor ve Mecitözü Gençlerbirliği F grubunda ise Çorum Anadolu FK, İl Özel İdarespor ve Gülabibeyspor takımları mücadele edecek.

Bu ligde mücadele edecek takımlar 20 kişilik listelerini 23 Ağustos cuma günü saat 16'ya kadar lisans veya nüfus cüzdanlarının fotokopileri ile birlikte ASKF'ye vermeleri gerekmektedir. Listeler verildikten sonra değişiklik yapılmayacak ve turnuvayı bu liste ile tamamlamak zorundalar.

Mini Minikler futbol turnuvasında grup maçları 26 Ağustos pazartesi günü başlayacak ve bu kategoride 2014-15-16 doğumlu futbolcular oynayacak. Çift devreli oynanacak grup maçları Grup maçları 31 Ağutos cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek. Bu maçlar sonunda puan olarak en fazla puan toplayan 12 takım play-off oynamaya hak kazanacaklar. Play-off maçları 2 Eylül pazartesi günü başlayacak ve 5 Eylül Perşembe günü oynanacak final maçı ile turnuva sona erecek.

Minikler'de

heyecan

15 Ağustos'ta

başlıyor

2012-13-14 doğumlu futbolcuların oynayacağı minikler futbol turnuvasında da 18 takım altı grupta mücadele edecek. Çekilen kura sonunda A grubunda Çorumspor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Vefaspor, B grubunda Çorum FK, Gençlerbirliği ve Çorumgücüspor, C grubunda Çorum Anadolu FK, Hattuşaspor, Osmancık Belediyespor, D grubunda HE Kültürspor, Çorum İdman Yurdu, Mimar Sinanspor, E grubunda Gülabibeyspor, Devanespor ve 1907spor ile F grubunda ise PTTspor, Sungurlu Belediyespor ve İlbalspor takımları mücadele edecek.

Bu ligde müsabakalar 15 Ağustos perşembe günü başlayacak. Takımlar en fazla 20 sporcudan oluşan takım listelerini 14 Ağustos çarşamba günü saat 16'ya kadar lisans veya nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte ASKF'ye teslim etmek zorundalar.

Gruplarda ilk maçlar 15 Ağustos perşembe günü oynanacak ve 20 Ağustos salı günü oynanacak maçlarla sona erecek. Çift devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım play-off'a yükselecekler. 12 takım belirlenen eşleşme sonunda 22 Ağustos perşembe günü ikinci kutur maçları oynanacak,.23 Ağustos'ta çeyrek final, 24 Ağustos'ta yarı final ve 25 Ağustos pazar günü oynanacak final maçı ile şampiyon belli olacak.s