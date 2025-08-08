2025 Yaz Spor Okulları kapsamında Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kulüpler arası Minikler futbol turnuvasında heyecan 18 Ağustos’ta başlıyor.

Turnuvada 18 takım altışarlı üç grupta mücadele edecek. Önceki akşam ASKF Toplantı salonunda yapılan teknik toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile kulüp temsilcileri katıldılar.

Çekilen kura sonucunda A grubunda İkbalspor, Çorum İdman Yurdu Fetihspor, Çorum Anadolu FK, Gülabibeyspor, Mor Menekşelispor, B grubunda Ulukavakspor, Arca Çorum FK, Kültür 19spor, Vefaspor, Hattuşaspor ve Çorum Gücüspor, C grubunda ise Mimar Sinanspor, Gençlerbirliği, PTTspor, Hitit Anadoluspor, 1907spor ve Vefa Devanespor takımları mücadele edecek.

Gruplarda heyecan 18 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak ve 22 Ağustos cuma günü sona erecek.

Grup maçları sonunda ilk üç sırayı alan dokuz takımdan yedisi çeyrek finale ikisi ise ikinci tura yükselecek.

25 Ağustos pazartesi günü çeyrek final 27 Ağustos çarşamba günü yarı final ve 28 Ağustos perşembe günü oynanacak final maçı ile turnuva sona erecek.