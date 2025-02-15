Muay Thai Karadeniz Bölge Şampiyonası Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

Bölge birinciliğinin teknik toplantısı Atatürk Spor Salonu VİP Salonunda yapıldı. Teknik Toplantıya Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Ömer Özdemir, İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz ve Muay Thai Merkez Hakem Kurulu ve Federasyon Bölge Başkanı Şahin Güler ile mücadele edecek illerin antrenör ve idarecileri katıldı.

Gençler, U 23, Elit Büyükler bay-bayan kategorilerindeki bölge birinciliğine Çorum ile birlikte Samsun, Ordu Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Bayburt, Amasya, Gümüşhane, Artvin, Tokat, Rize ve Düzce illerinden sporcular katıldılar.

18 il 40 kulüpten 240 sporcunun mücadele eteceği bölge birinciliği müsabakaları pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek.

Dün sabah 10’da başlayan bölge birinciliği açılış töreni dün saat 15’de yapıldı.