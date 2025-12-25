U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK, Kırıkkale deplasmanında 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-3 yaptı maçın hakemi üç net penaltıyı vermediği maçtan ev sahibi takım 4-3’lük galibiyetler ile ayrıldı.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçına Çorum FK çok kötü başladı ve ilk 12 dakika içinde Nuri ve Mahmut’un attığı gollerle 2-0 geriye düştü ve ilk yarıyı bu skorla Kırıkkalespor önde tamamladı.

İkinci yarının maçında Cem’in attığı golle skoru 3-0 yapan Kırıkkalespor önünde Çorum FK anca uyandı.

Bu dakikadan sonra Polat’ın iki ve Deniz’in golleri ile 72. dakikada skoru 3-3 yaptı. Bu dakikalarda galibiyet için yüklenen Çorum FKrakip ceza sahasında etkili olduğu anlarda net üç penaltısı verilmedi.

Maçın hakemi ev sahibi olma avantajını çok iyi kullandırdı. Galibiyet için yüklenen Çorum FK 77. dakikada Abdullah’ın golü ile maçı 4-3 kaybetti ve haftayı puansız kapattı