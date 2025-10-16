AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından her ay yapılması planlanan "Köy Muhtarı ile Buluşma" programı Pınarcık Köyü ile başladı.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı, merkeze bağlı 10 köyün muhtarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Pınarcık Köyü’nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda köy muhtarlarının talep, öneri ve ihtiyaçları dinlendi.

İstişare toplantılarının önemine vurgu yapan Başkan Alagöz, bölge muhtarları ile bir araya gelerek bölgenin sorunlarının istişare etmeyi ve en kısa zamanda çözüm getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şehirden köye göçü sağlamak ve kırsal alanları canlandırmak için hem ekonomik fırsatları artırmayı hem de yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Alagöz, genç çiftçilere yönelik hibe ve düşük faizli kredi imkanları sağlandığını, tarımsal üretimin katma değerini artırmaya yönelik teşvikler ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için çeşitli programların yapıldığını ifade etti.

Muhtarların ilettiği talepleri not alan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “Köylerimizin sorunlarını yerinde dinliyor, çözüm için gerekli kurumlarla istişarelerde bulunuyoruz. Amacımız, her köyümüzde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve hizmetleri en etkin şekilde ulaştırmaktır” şeklinde kaydetti.

Toplantının verimli geçtiğini belirten muhtarlar da, köylerde yürütülen hizmetler ve yapılan yatırımlar için teşekkür ettiler.

