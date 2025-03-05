Çorum Merkez Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Müjgan Bıyık, hayatını kaybetti. Müjgan öğretmenin vefatı, ailesi, sevenleri ve eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Müjgan Bıyık için düzenlenen cenaze törenine Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma’nın yanı sıra ailesi, çalışma arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, sabah saat 11:00'de Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda gerçekleşti. Ardından merhumenin naaşı, memleketi Büğet Köyü’nde toprağa verildi.