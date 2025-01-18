Sakaryaspor’dan ayrılan Murat Cem Akpınar Bandırmaspor ile anlaştı.

Tecrübeli futbolcu verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine Sakaryaspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti.

Murat Cem Akpınar 1. lig takımlarından Bandırmaspor ile yaptığı görüşme sonunda anlaşma sağlandı ve 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

1999 doğumlu Murat Cem Akpınar orta sahada görev yapıyor ve bugüne kadar 164 maça çıktı.

16 gol ve 14 asist yapan Murat Cem Akpınar Trabzonspor, Giresunspor, Kocaelispor ve son olarakta Sakaryaspor formalarını giydi.