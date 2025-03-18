Murat Hacıoğlu, Çorum FK’nın Keçiörengücü ile oynadığı maçı izlemek üzere Çorum’a geldi.

Türk futbolunun golcü isimleri arasında yer alan ve teknik diirektör olarakta Denizlispor ve Çankaya FK ile Fenerbahçe U 16 takımında görev yapan Murat Hacıoğlu 2017-18 sezonunda Çorum FK formasınıda giydi.

Golcü futbolcu 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği Tuncay Şanlı’nın Çorum FK ile anlaşmasının ardından geçen hafta Gençlerbirliği maçını tribünden izleyen Murat Hacıoğlu pazar günüde Çorum’da maçı tribünden izledi.

Maç öncesi Çorum FK’da forma giydiği dönemde de yönetimde yer alan halen kırmızı siyahlı kulübün alt yapıdan sorumlu As Başkanı olarak görev yapan Sinan Özdilli ile hasret gideren Murat Hacıoğlu maçın ardından ise Tuncay Şanlı ile birlikte İstanbul’a döndü.