Çorum MÜSİAD Başkanı Murat Ömer Battal ve yönetim kurulu üyeleri Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemize ziyarete gelen Çorum MÜSİAD Başkanı Sayın Murat Ömer Battal ve yönetimine çok teşekkür ederim. Bu ziyaret benim şahsım ve ilçem için çok büyük ve önemlidir. Kendilerine görevlerinde ve projelerinde başarılar dilerim” dedi.

Çorum MÜSİAD Başkanı Murat Ömer Battal ise Başkan İsbir’e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.