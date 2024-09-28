Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin şans oyunları sektöründeki öncü ve lider markası Nesine güçlerini birleştirerek önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu anlaşma çerçevesinde Nesine, 2024-2025 sezonu boyunca Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci sezonunun resmi sponsoru olurken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in de isim sponsoru oldu. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, bu sezon itibarıyla "Nesine 2. Lig" ve "Nesine 3. Lig" adı altında ve yeni logolarıyla oynanmaya devam edecek.

Futbolun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve liglerin sürdürülebilir gelişimini destekleyen bu iş birliğinin, Türkiye'de futbolun her kademesinin daha fazla ilgi görmesine ve alt liglerdeki kulüplerin finansal anlamda güçlenmesine de önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ve 3. Lig Kulüpler Birliği Temsilcisi ve Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Nesine yetkilileri ve basın mensupları yer aldı.

"Futbolun marka değerini ne kadar artırırsanız sponsorluktan o kadar çok gelir elde edersiniz"

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte futbolun marka değerini artırmak için çalışıyoruz. Futbolun marka değerini ne kadar artırırsanız sponsorlardan o kadar çok gelir elde edersiniz. Halit Bey ve Nesine'ye teşekkür ediyorum buradan. Hep birlikte çalışacağız. Kulüpler Birliği başkanlarımız da burada. Türk futbolunun layık olduğu yere gelmesi için gelirlerin artması gerekiyor. Biz de kulüp başkanlığından geliyoruz. Benim dönemimde futbolun marka değeri hem yayıncı kuruluş hem sponsorluklarda olsun çok daha yukardaydı. Malum yaşadığımız talihsiz yönetimsel hatalardan dolayı, sporu kendi ruhunun dışına çıkarıp farklı mecralara çektiğimiz için çok değer kaybettik. Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız ile de hemen hemen aynı düşüncedeyiz. Futbolda elbette ki başarı önemlidir ama ahlaklı başarı hepsinden önemlidir. Çünkü bir takım şampiyon oluyor, öteki takımların başarısız addedildiği bir ortamda futbolun marka değerini yukarı çıkartamıyorsunuz. İlk önce Türk futbolunda bu bilinci yerleştirmek istiyoruz." dedi

"Sahada yarışacağız, saha dışında ortak payda halinde hareket edeceğiz"

Marka değerini yükseltmek için el ele çalışmak gerektiğini vurgulayan Başkan Hacıosmanoğlu, "Elbette yarışacağız ama sahada yarışacağız. Saha dışında ortada bir ortak payda var, bunun ortağıyız. Biz en son olarak yönetimsel tarafındayız. Hep söylüyorum, futbolun asıl patronu kulüplerimiz, onlar yönetenler. Organizasyon ne kadar federasyona ait olsa da marka değerini yükseltmek kulüp başkanlarının daha çok sorumluluğu var. Bu mentaliteyi Türk futboluna yerleştirirsek marka değerini layık olduğu yere taşırız. Sponsorlarımız da hem çoğalarak, hem rakamsal olarak da ligin değerini artırdıkça, onların da katkıları artacaktır. Türk futboluna daha güzel hizmetler yapma fırsatımız olur. Gençleri de alt yapısından tutup amatörden başlayıp o imkanlarla geliştirerek, dünya futbolunda daha çok söz sahibi oluruz. Nesine'ye buradan teşekkür ederim. Bir sözleşme yaptık ama, ufak dokunuşlar istiyoruz CEO'muzdan sizlerin huzurunuzda. Bu rakamın üzerinde yakışan ilaveyi yapmasını Türk futbolu adına rica ediyoruz. Türk futbolunun marka değerini her geçen gün futbol ailesiyle birlikte layık olduğu yere taşıyacağız. Bu iş kazan kazan. Onlar da kazanacak, biz de kazanacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.