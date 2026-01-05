Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar ligin ikinci yarısı için Mazıdağı Fosfatspor ile anlaştı. Kariyerinde bir çok şampiyonluk bulunan Nurettin Çağlar sezon başında Çorluspor takımı ile anlaşmıştı.

Ligde beklentilerin uzağında kalan sarı kırmızılı takımdan ayrılma kararı alan Nurettin Çağlar 3. Lig 2. grupta mücadele eden Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor kulübü ile anlaştı. Maçıdağı Fosfatspor kulübü ligde ilk yarıyı 23 puanla altıncı sarada tamamladı.Grupta Bingölspor açık ara lider durumda bulunurken Mazıdağı takımı play-off mücadelesi veriyor.