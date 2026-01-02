Çorum 'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve çevresini kaplayan ormanlık alan beyaza büründü.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Aluçlu mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı'nın çevresindeki orman da beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Öte yandan, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı Dodurga ilçesinde de kar manzaraları oluştu.