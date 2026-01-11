Maddi durumu olmadığı ve nakit sıkıntısı yaşadığı için oğlu Poyraz Efe Akbaş’ı tedaviye götüremeyen anne Şükriye Akbaş, böbrek yetmezliği tanısı konulan oğlu için hayırseverlere seslenerek yardım istedi.

2021 YILINDA OMİRİLİKTEN AMELİYAT OLMUŞTU

Poyraz Efe Akbaş 13 yaşında, 5. sınıf öğrencisi. 2021 yılında omurilikte gerilme ve skolyoz tanısı konan Poyraz Efe, omurilik kemiğinin birisi olmadan hayatını idame ettirirken, aynı yıl tedavisi yapılarak ameliyat olmuştu.

‘SADECE OĞLUMUN TEDAVİSİ İÇİN DESTEK İSTİYORUM’

Şimdi ise Poyraz Efe’ye böbrek yetmezliği tanısı konulduğunu ifade eden Şükriye Akbaş, “Oğlumun tedavisi için Ankara’ya gitmemiz gerekiyor. Eşim ormanlık mevsim işçisi, şuan çalışmıyor. Bende bir yerde 4 aydır bulaşıkçı olarak çalışmaya başladım. Hem yol masrafını karşılayacak param hem de gittiğimizde orada kalmamız icap ettiğinde kalacak param yok. Durumumuz olmadığı için maddi destek istiyoruz. Ne gıda paketi ne de ibana falan para gibi bir talebim yok. Sadece oğlumun tedavisi için yardım istiyorum. Hayırseverlerimizden bu konuda destek istiyorum.” dedi.