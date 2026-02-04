Çorum Judosuna yıllardır antrenör ve il temsilcisi olarak hizmet veren Hüseyin Üstündağ’a eski sporcularından doğum günü kutlama sürprizi.

Mahmut Atalay Judo Salonundaki odasında yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına eski milli sporculara sağdan sola doğru Merve Kondakcı, Zehra Damar, Esra Damar, halen Gençlikspor Judo Antrenörü Hakan Taştan ve Alperen İpek katıldılar.

70 yaşına giren Judo İl Temsilcisi ve Antrenörü Hüseyin Üstündağ sporcularının bu sürprizi için teşekkür etti.

Sporcuları ise Üstündağ’a nice böyle sağlıklı başarılı yaşlar dileğinde bulundular.