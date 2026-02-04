Arca Çorum FK’nın sol bekinin iki ismi mevkisel olarak rakipler ancak çok iyi dostlar ve takım olmanın yoluda burdan geçiyor sanırım.

Çorum FK’nın son yıllarda sol bekinin değişmez ismi olan gerek tecrübeli gerek kişiliği ile kırmızı siyahlı camianın takdirini kazanan istikrar abidesi Erkan Kaş bu yılki som bek transferi Cemali Sertel ile tatlı bir rekabet içinde.

Tecrübeli futbolcu sahadaki performansı kadar saha dışındaki örnek davranışları ile nasıl bir profesyonel olduğunu ortaya koyuyor. Mevkisel rakibi olan Cemali Sertal ile arkadaşlığı ve dostluğuda bunan en güzel göstergesi. Keçiörengücü maçının son dakikalarında gelen golden sonra Erkan Kaş Mama Thiam ile gol sevincini yaşadıktan sonra kulübüden koşarak gelen isimler arasında Cemali Sertal’i görünce direk ona yöneldi.

Bu ikili gol sevinçlerini birlikte yapmaya burda da devam ettiler ve hvada birbirlerine göğüs göğüse vurarak ortaya bu renkli görüntüyü çıkardılar.