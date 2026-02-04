Sivasspor devre arası transfer çalışmalarında eski golcüsü Arnavut millî futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas’a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde, Kulüp Başkan Burak Özçoban ve yönetim kurulumunun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmî sözleşmeye imza attı.

24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk’un Lushnje kentinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter’in altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah FC formalarını giydi.

Arnavutluk A Millî Takımı formasını da giyen Rey Manaj, millî takım kariyerinde çeşitli resmî karşılaşmalarda görev aldı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekibimizde görev aldığı 63 resmî karşılaşmada 34 gol ve 7 asist kaydetti.