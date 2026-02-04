Arca Çorum FK’nın cumartesi günü Vanspor ile oynayacağı maçın seyahat programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım Ankara’dan uçakla gidecek yine aynı şekilde Çorum’a dönecek.

Sportif Direktör Mustafa Soley cuma sabah 10.15’de karayolu ile takımın Ankara Esenboğa havaalanına geçeceğini ve burdan 14.40 uçağı ile Van’a gideceğini söyledi. Takımın cuma akşamı yapacağı hafif bir antrenmanla Van maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Cumartesi günü saat 16’da Vanspor ile karşılaşacak olan Çorum FK kafilesi saat 20’da Van’dan Ankara’ya uçacak ve kafile Esenboğa havalananından karayolu ile Çorum’a dönecek.

Öte yandan kırmızı siyahlı takım sonraki hafta İstanbulspor ile cuma akşamı oynayacak olması nedeni ile Vanspor maçının ardından izin verilmeyeceği ve takımın Çorum’a döneceği açıklandı.