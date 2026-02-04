Ligde son üç maçını kazanarak çıkışa geçen Arca Çorum FK cumartesi günü Vanspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki çalışmasına tüm futbolcular katıldılar.

Her zaman olduğu gibi tesis fitnes salonunda yapılan aerobik çalışma ile başlayan antrenman daha sonra tesis sahasında devam etti.

Bu çalışma öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularla yaptığı toplantıda Vanspor takımının artılarını ve eksilerini mevkisel olarak söyledi ve dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu ve isteklerini dile getirdi.

Daha sonra dar alanda pas çalışması ile başlayan antrenman ardından önce yarı sahada sonra ise tam sahada taktik çalışma ile devam etti.

Çalışmanın son bölümünde üç takımlı turnuva yapan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi.

Çorum FK zorlu Vanspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.