Trendyol 1. ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Sakaryaspor sol beke Beşiktaş’tan transfer yaptı.
Sakaryaspor, sol bek pozisyonu için Beşiktaş’tan 22 yaşındaki futbolcu Emrecan Terzi ile sözleşme imzaladı.
Genç futbolcu, sezon başında Serikspor’a kiralanmış ve forma giydiği 17 karşılaşmasa 2 kez gol sevinci yaşadı.
Emrecan Terzi için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde Sakaryaspor Kulüp Başkanı Enes Zengin, Futbol Şube Sorumlusu Ferruh Taşdemir ve Sportif Direktör Metin Çerlik hazır bulundu. Taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.
