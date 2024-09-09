Çorum’da, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı" kapsamında öğretmenlere eğitimler verildi.

3-5 Eylül 2024 tarihlerinde Çorum’da 56 merkezde yaklaşık 3 bin öğretme “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı” eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitimlere, okulöncesi, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları hazırlık sınıfları ile 9. sınıflarda yeni müfredat çerçevesinde öğrencilere ders verecek öğretmenler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinden Zuhal İnce ve Kamer Özdemir kurs merkezi okulları ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimine katılan öğretmenlerle bir araya geldiler. (Haber Merkezi)