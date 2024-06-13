Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Masa Tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Oğuzlar İlçe Spor Salonu’nda yapılan dört kategoride yapılan turnuvada 60 sporcu mücadele etti.

Oğuzlar İlçe Spor Salonunda yapılan turnuvada yetişkin bayanlarda Aslıhan Kabalak birinci Emine Süer ikinci Rabie Yıldız üçüncü Merve Ateş ise dördüncü oldu.

Yıldız kızlarda ise E. Naz Kiraz birinci olurken Yağmur Ocak ikinci Hümeyda Ölmez üçüncü Eda Ceylan dördüncü oldu.

Genç erkeklerde M. Ali Cebeci birinci M. Ali Sert ikinci Orhan Kambuk üçüncü Ali Karakütük ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Salih Gözel birinci A. Osman Atmaca ikinci Y. Berat Çolak üçüncü Gökdeniz Ocak ise dördüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verildi.