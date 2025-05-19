19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Okçuluk turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu. Nazmi Avluca Futbol sahası yanındaki alanda yapılan turnuvada 25 sporcu mücadele etti. Yapılan atışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle:

Klasik Yay U 15 Kız: 1. Nazlı Nur Özcan (Yalvaçer Akademispor), 2. Aybüke Özdemir (Yalvaçer Akademispor). Klasik Yay U 15 Erkek: 1. Barlas Yıldırım (Hitit Okçulukspor). Klasik Yay U 18 Kız: 1. Rabia Demirkan (Çorum Okçuluk), 2. Elif Pınar Erkoç (Çorum Okçuluk), 3. Fatma Eda Nur Kılıç (Gençlikspor), 4. Hatice Efsa Çağıl (Gençlikspor)..

Klasik Yay U 18 erkek: 1. Gökhan Güngör (Bayat Okçuluk), 2. Zafer Tülek (Bayat Okçuluk), 3. Mahmut Efe Yıldız (Gençlikspor). 4. Ahmet Sefa Çetin (Bayat Okçuluk). Klasik Yay U 21 Kız: 1. Buket Kaya (Hitit Okçuluk). Klasik Yay U 21 Erkek: 1. Uğur Altuncu (Bayat Okçuluk), 2. Arif Yalvaçer (Yalvaçer Akademispor). Makaralı Yay U 21: 1. Yusuf Soy.