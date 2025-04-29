Okullararası Wushu il birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Bu müsabakalar sonunda Sakarya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek sporcularda belirlendi.

Hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılan okullar Wushu il birinciliğinde değişik kategorilerde 201 sporcu mücadele etti. İl birinciliğinin açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Taekwondo Federasyonu eski MHK Başkanı Atilla Azkur, Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ile okul müdürleri ve sporcu velileri katıldılar.

Yapılan müsabakalar sonunda ilkokullarda Adnan Menderes İlkokulu birinci İstiklal İlkokulu ikinci Ertuğrulgazi İlkokulu üçüncü 19 Mayıs İlkokulu ise dördüncü oldu. Ortaokullarda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu ikinci Yavruturna Ortaokulu ikinci Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü Prof Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Liselerde ise Buhara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci Buhara Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci Fatih Anadolu Lisesi üçüncü Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya okullara kupaları verildi.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular 20-23 Mayıs tarihlerinde Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Müdürlere plaket

Wushu İl birinciliği ödül töreninde spora verdikleri katkılardan dolayı 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Turgut Çağlayan, Yavruturna Ortaokulu Müdürü Selami Bozdağ, Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü İbrahim Kartal, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Kula ve İstiklal İlkokulu Müdürü Tuğrul Özkan’a teşekkür plaketi verildi.