Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması çerçevesinde, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen 296 antrenörü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

TFF tarafından yayınlanan listede, 2021 yılında koronavirüsten hayatını kaybeden Arca Çorum FK’da görev yaparken vefat eden Bülent Üstüner de yer aldı.

Üstüner, 2021-2022 Sezonunda, Arca Çorum FK’da teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın yardımcılığını yapıyordu.