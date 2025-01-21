Çorumlu futbolcu Osman Bodur sezonun ikinci yarısı için Tepecikspor ile anlaştı.

1992 İskilip doğumlu Osman Bodur Çorumspor alt yapısında başladığı futbol hayatında daha sonra kırmızı siyahlı takımda profesyonel olduktan sonra Erganispor ve 2013-15 ve 19-20 sezonlarında Çorum FK’da da forma giydi. Ardından Elazığ FK Kahramanmaraşspor, Kırşehirspor, Adıyaman FK, Bayburt Özel İdare, Adıyaman FK, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak ta busezonun ilk yarısında Orduspor 1967 AŞ takımlarında forma giydi.

Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısı için Büyükçekmece Tepecikspor ile anlaştı.