İmam Hatip Lisesi'nden emekli öğretmen Osman Kazancı hayatını kaybetti.
Enes ve Pakize Kazancı'nın babaları, saatçi Mehmeh Kazancı'nın kardeşi, ayakkabıcı esnafından Ömer, Hayreddin ve Nuri Kazancı'nın amcaları, saatçi Selim Kazancı'nın amcası, Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı'nın eniştesi, emekli öğretmen Osman Kazancı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Yüksel Basar