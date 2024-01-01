Okullararası Yıldız Kızlar futbolda şampiyon Ozmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu şampiyon oldu.

Üç okulun mücadele ettiği yıldız kızlar futsalda Osmancık Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu iki maçınıda kazanarak şampiyon oldu.

Çorum’na oynadığı mata Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nu yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Osmancık ahmet Yesevi Ortokulu son maçında ise Osmancık ilçe sahasında Osmancık Göktere Ortaokulu önünde zorlanmadan 6-0 gibi farklı skorla galip gelerek şampiyon oldu.

Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nun ikincilik kupasını aldığı il birinciliğinde Osmancık Gökdere Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Osmancık Spor Salonu’nda düzenlenen tören ile dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.