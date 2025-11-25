U 14 play-off heyecanı hafta sonu oynanan iki maçla başladı.

Ligde ilk hafta maçlarını kazanan Osmancık Kandiberspor ile Vefaspor takımları iddialı başlangıç yaptılar.

Gruplarda oynanan maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele ettiği U 14 final grubunda ilk maçlar pazar günü oynandı.

Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımlarının Nazmi Avluca sahasında oynanan maç büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Vefaspor takımı zorlu maçtan tek golle üç puanla ayrılarak iddiasını ortaya koydu. İlk haftanın diğer maçında ise Çorum İdman Yurdu ile Osmancık Kandiberspor takımları İtfaiye sahasında karşılaştılar. Konuk Osmancık Kandiberspor takımı rakibi önünde üstün bir futbol sonunda 4-0’lık galibiyet ile ayrılarak bu kategorideki iddiasını ortaya koy