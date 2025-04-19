1. Amatör Küme’de şok karar. Osmancıkgücüspor ligin kalan üç maçı öncesinde tertip kuruluna verdiği dilekçede ligden çekildiğini bildirdi.

Ligde son sırada düşmeme mücadelesi veren Osmancıkgücüspor Başkanı Fatih Yel tertip kuruluna verdiği dilekçede 1. Amatör Küme Büyükler liginden çekildiklerini bu tarihten itibaren maçlara çıkmayacaklarını bildirdi.

Futbol Tertip Komitesi bu başvuru üzerine yaptığı toplantıda Osmancıkgücüspor’un 2. Amatör Küme’ye düşürülmesine ve ligde bundan sonraki üç maçta Osmancıkgücü ile karşılaşacak takımların 3-0 hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Lider Alacagücüspor bu haftayıda hükmen galibiyet ile geçerek son iki maça lider olarak çıkmayı garantiledi.