Yıldızlar Türkiye Wushu Şampiyonasında Çorumlu sporcular 6 altın, 4 gümüş ve 8 bronz toplam 18 madalya kazandılar.

Yalova’da yapılan Türkiye Şampiyonasında 5 erkek 19 kız olmak üzere 24 sporcu ile mücadele eden Çorum takımı kazandığı 18 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

17-20 Aralık tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorum takımı Nisanur Tiryaki’nin kafile başkanlığında antrenörler Bekir Bolat ve Şengüz Sezek’in gözetiminde mücadele ettiler.

Yapılan müsabakalar sonunda 19 Mayıs Spor Kulübü sporcusu Elif Naz Kara minik kızlar 26 kiloda, Big Power Spor Kulübü sporcusu Zehra Sevim minik kızlar 28 kiloda, Albayrak Spor Kulübü sporcusu Ervanaz Bezmen minik kızlar 30 kiloda, Çorum Anadolu Yıldızları Spor Kulübü’nden Ecrin Mira Türk minik kızlar 48 kiloda, aynı kulüpten Gizem Bilgiç yıldız kızlar 39 kiloda, Kültür 19 Spor Kulübü’nden de Elif Ebrar Özçiftçi yıldız kızlar 45 kiloda tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonu oldular.

Alt minik kızlar 22 kiloda Yaren Bezmen (Adnan Menderes İlkokulu Spor Kulübü), minik kızlar 26 kiloda Asya Özdemir (Çepnispor), minik kızlar 28 kiloda Zeliha Burgu (Çepnispor) ve minik erkekler 45 kiloda Muhammed Tuğra Tunca (Big Power Spor Kulübü) finalde yenilerek Türkiye ikincisi oldular.

Alt minikler 22 kiloda Bedirhan Eynallı (Big Power Spor Kulübü), minik kızlar 26 kiloda Hümeyra Hayal Korkmaz (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), minik kızlar 30 kiloda Asel Kutbay (Albayrak Spor Kulübü), minik erkekler 39 kiloda Muhammed Arda Avcı (Big Power Spor Kulübü), yıldız kızlar 36 kiloda Buğlem Yükcü (Albayrak Spor Kulübü), yıldız kızlar 39 kiloda Azra Su Dizlek (Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü), yıldız kızlar 42 kiloda Ceren Türkoğlu (19 Mayıs Spor Kulübü) ve aynı kulüpten Gökçe Su Özçelik de yıldız kızlar 56 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti..