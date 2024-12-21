Osmancık’ta Okçuluk’ta büyük başarılara imza atan öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ödüllendirdi.

İl birinciliğinde elde ettikleri dereceler ile pazartesi günü Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan sporcular düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törele İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, İlçe Şube Müdürleri Hasan Çınar ve Şahin Gürer ile Akşemsettin İlkokulu Müdürü Mustafa Say, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aksungur, İnönü Zaferi İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Şener Demir ve Okçuluk Antrenörü Hakan Tak katıldılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Okçuluk branşında elde edilen başarılar ile gurur duyduklarını belirterek bu başarılarından dolayı antrenörleri, öğretmenleri ve sporcuları kutlayarak Türkiye Şampiyonasında başanlar dileğinde bulundu.