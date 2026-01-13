Çorum Belediyesi 10 otobüs şoförü alımı yapılacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda başvuruların 16 Ocak Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

20 - 45 yaş aralığında olmak.

En az İLKOKUL mezunu olmak.

D sınıfı ehliyete sahip olmak.

Src-2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.

Şehir içi toplu taşıma, personel taşımacılığı veya ağır vasıta şoförlüğü konusunda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya ilişiği olmamak.

Çorum Merkez ilçede ikamet ediyor olmak.

Emekliliğe hak kazanmış olmamak veya emekli olmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Başvuru yapan adaylar yukarıdaki maddelerdeki şartları sağladıklarını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yukarıdaki koşullardan herhangi birisini sağlamayan adaylar tespit edilmeleri halinde, mülakatı kazansalar bile işe başlatılmayacak veya işe başlatılsalar bile iş sözleşmeleri işveren tarafından tek taraflı feshedilecektir.