Çorum'un Alaca ilçesinde elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmihan B. yönetimindeki 19 AFP 552 plakalı elektrikli araç, Çorum-Yozgat kara yolu Boğaziçi mevkisinde, Necati Y'nin kullandığı 60 AGC 266 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Habib T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

