Serkan Özbalta’nın altı maçlık cezası onandı.

Adanaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK tarafından altı maç ceza alan Serkan Özbalta için Çorum FK tahkim kuruluna başvurmuştu.

Önceki akşam yapılan tahkim kurulu toplantısında Serkan Özbalta’ya iki ayrı suçtan verilen 6 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 lira para cezasını onadı.

Üç maçlık cezasını çeken Serkan Özbalta kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra kalan üç maçlık cezasını yeni anlaşacağı takımda çekecek.