Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde ilimizi temsil edecek olan Çorum Belediyespor sezonun ilk maçında bugün Düzce 81 Basketbol takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Grupta iki takımın dışında Pursaklar Belediyespor, Merzifon Belediyespor, Ankara Türk Telekom ve Gerede Hedefspor takımları bulunuyor. Çorum Belediyespor takımı antrenörü Ömer Mumcu genç bir kadro ile mücadele edecekleri ligde hedeflerinin play-off oynamak olduğunu bunun içinde sezona galibiyet ile başlamak istediklerini söyledi.

Çorum Belediyespor bugün Düzce deplasmanında mücadele edecek, 16 Mart’ta sahasında Pursaklar Belediyespor’u konuk edecek temsilcimiz 19 Mart çarşamba günü Merzifon Belediyespor 24 Mart pazartesi günü ise Ankara Türk Telekom deplasmanında mücadele edecek.

İlk yarının son maçında ise 29 Mart cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda Gerede Hedefspor takımını konuk edecek.