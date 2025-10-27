Alaca İlçe Özel İdare Bakımevi, makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Alaca İlçe Özel İdare Bakımevine teslim edilen JCB kepçe, ilçe merkezi ve köylerin hizmetine sunuldu.

AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Alaca İlçe Özel İdare Bakımevi’nin makine parkını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Her şey güzel ilçemiz Alaca için” ifadesini kullandı.

Son olarak JCB kepçenin ilçe merkezi ve köylerin hizmetine sunulduğunu dile getiren Başkan Gürsoy, “JCB kepçenin ilçemizin hizmetine sunulmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çorum Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya, AK Parti Çorum İl Başkanımız Sayın Yakup Alar’a, İl Genel Meclis Başkanı Sayın Fatih Temür ve İl Genel Meclis Başkan Vekili Sayın Selehattin Eyyubi Batır’a teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.