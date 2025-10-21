Türkiye Özel Sporcular Federasyonu As Başkanı Ensar Kurt, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile birlikte ilimiz milli sporcularını ziyaret etti.

Özel Sporcular Federasyonu As Başkanı Ensar Kurt beraberinde Down Sendromlular Masa Tenisi Şampiyonu Özel Sporcumuz Merve Peker, Down Sendromlular Atletizm Dünya dördüncüsü ve Türk Cumhuriyetleri Spor Oyunları Gülle Atma Şampiyonu Enes Borucu, ve aileleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ensar Kurt, İl Müdürü Demirkıran’a Özel Sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve bu başarılar ile Çorum’dan daha fazla sayıda milli sporcunun çıkacağına inandığını söyledi.

İl Müdürü Demirkıran’da Özel Sporcuların her zamanı yanında olduklarını ve her alanda destek vereceklerini belirterekelde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti.