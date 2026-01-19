Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Özkan Şanal tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yaptığı Genel Kurul’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi ardından emektar üyelere plaketleri takdim edildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Oda Başkanı Özkan Şanal, tekrar Başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Şanal, yaptığı teşekkür konuşmasında, oda üyelerini bugüne kadar hiçbir konuda mahcup etmediğini söyleyerek, daha çok hizmet sözü verdi.

Özkan Şanal Başkanlığı’ndaki Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Yönetim Kurulu Orhan Bolat, Murat Çoban, Mustafa Şahin Aşcı, Tuncay İbiş, Ali Rıza Alabay, Nadir Ateş, Mustafa Başıbüyük ve Hasan Hüseyin Doğrusöz’den oluşurken, Denetim Kurulu ise Hıdır Baş, Erkan Okur ve Fatih Cömert’ten oluştu.